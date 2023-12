AK Partili Kasapoğlu: İzmir’de yerel yönetimden kaynaklı ihmal var

Yerel seçimlere 3 aya yakın bir süre kala siyasi partilerde hareketlilik devam ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi CHP'de olan illerde çalışmalarını artıran AK Parti'de, İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, partisinin İl Başkanlığında Türkiye ve İzmir gündemine yönelik basın açıklaması düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerini dile getiren Kasapoğlu'na AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili ve İsmail Çiftçioğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak eşlik etti.

BU TUTUM SON BULMALIDIR

Konuşmasına Gazze'de yaşananlarla başlayan Kasapoğlu, "Mayıs 14 itibarıyla İzmir Milletvekili olarak sizlerle birlikteyiz. Bu süreçte pek çok şey yaşadık. İzmir'imizin ilçeleri kentimiz, ülkemiz adına hepimizin sorumlulukları hassasiyetleri var. Mayıs'tan Aralık tarihine geldik farklı gündemlerden geçtik. İnsanlık için bir utanç durumu var Gazze'de. 2 ayı geçkin bir zamandı tüm insanlığın gözleri önünde soykırım devam ediyor. 20 bine yaklaşan kayıp. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar... Gözü dönmüş bir zihniyet var. İsrail'in tüm dünya önünde sergilediği bu tutumun son bulması gerekmektedir" dedi.

ÇOK ÖNEMLİ BİR SEÇİM GERÇEKLEŞTİ

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yapan Kasapoğlu, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında çok önemli bir seçim gerçekleşti. Demokrasi kültürümüz açısından bu anlamda ülkemizin demokratik kazanımları açısından yepyeni bir süreç oldu. En şeffaf şekilde ve halkımızın yüksek teveccühü ile demokrasi şöleni açısından 14 ve 28 Mayıs'ı gerçekleştirdik. Bizler İzmir siyasetinde aktif görev alan hemşehriniz olarak çok heyecan dolu bir kampanyayı gerçekleştirdik. Demokrasi de elbette farklı bakış açıları olacak ancak demokraside son sözü millet söyler. Bu da hepimiz için baş tacıdır. Sandıktan ne çıkarsa kime teveccüh gösterirse başımızın tacıdır dedik. Halkımız bize teveccüh gösterdi. Biz de çıtamızı yükselterek, farklılıklarla birlikte olmak hedefimizi yükselttik. Hem İzmir hem ülkemizde bu çabayı, gayreti büyütme adına parlamentomuz ve Cumhurbaşkanlığı kabinemiz de en somut çabaları en samimi gayretleri ortaya koyacaktır. İzmir Milletvekili olarak kampanyada da ifade ettiğimiz gibi kentin her tarafında olacağız demiştim. İzmir'in kentsel dönüşümü, trafiği ile çevre faaliyetleri ile tabii ki gençliği, kültür sanat dünyası ile her alanda daha güçlü olması, her alanda sıkıntıların çözülmesi adına ilgili kuruluşlarla işbirliğine devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ulaşımdan sağlığa, ekonomiden kültüre, gençlik yatırımlarına her süreçte son 22 yıldır attığımız devasa adımlar var" diye konuştu.

EN GÜZEL ŞEKİLDE SÜRECİ YAŞAYALIM

Yaklaşan yerel seçimlere de dikkat çeken Kasapoğlu, "İzmir çok özel bir şehir. Her şeyden önce medeniyetin sembolü. Demokrasinin sembolü. Yerliliğin ve milliğin sembolü İzmir. Bu noktada ortaya koyduğu üretim ve katma değer ile ülkeye öncülük eden bir şehir. Hedefimiz bu markayı güçlendirmek. Yerel yönetimi, merkezi hükümeti STK'ları ile el ele verip sinerjiyi ortaya koyan mantaliteyi güçlendirmek istiyoruz. İnanıyorum ki 31 Mart seçimleri de bu noktada önemli bir başlangıç olsun. Demokrasinin kazandığı bir şölen olarak bir kardeşlik içinde en güzel şekilde bu süreçleri yaşayalım. Bununla birlikte İzmir'i yerel yönetim mantalitesi ile 30 ilçesi ve büyükşehir ile yerel yönetim hizmetleri ile buluşturalım. Bu noktada Cumhur İttifakı olarak her hemşerimizin gönlüne girmek için adımlar atacağız. Tabii ki teşkilatlarda dinamizm önemlidir. Yeni dinamizmle tüm kadroların el ele verdiği sürece hazırız. Bu şölenin akademisi, gençlik ve kadın kollarıyla ilçeleriyle İzmirli hemşerilerimizle büyük başarı elde edeceğiz. İzmir halkının kazandığı bir sonuçla taçlandıracağız" diye konuştu.

ONU YAPMAK BİZE NASİP OLACAK

Karşıyaka Stadı'nın son durumunun sorulmasını da değerlendiren Kasapoğlu, "Merkezi hükümet olarak İzmir'e kazandırdıklarımız bir devrimdir. İzmir tarihinde ulaşım altyapısı, sağlığı, sporuyla 3 ana stat temeli attık. İzmir'de Göztepe, Karşıyaka ve Alsancak stadı 3'üne de hızlı bir şekilde başladık. 2'si pürüzsüz şekilde gitti ve Karşıyaka da mahkeme süreçleri ile durduruldu. Ülkemizde binlerce spor tesisi yaptık. Bunlardan 3'ü İzmir'de eser siyasetinin sonuçlarını spor yatırımlarında da sağlıkta da her alanda görüyoruz. Karşıyaka stadını mahkemeyle durdurmasalar İzmir'in hizmetindeydi. Tıpkı Göztepe, Alsancak gibi… Karşıyaka Stadı'nı da yapmak bize nasip olur. Kimsenin tereddüdü olmasın" dedi.

TEMELİNDE YEREL YÖNETİM DEVRİMİ GEREKİYOR

Kentte son dönemlerde yaşanan altyapı sorunlarına da değinen Kasapoğlu, "İzmir'de yerel yönetimlerden kaynaklı büyük ihmal var. Her şeyde olduğu gibi altyapıda da bu gözüküyor. Bunların sonuçlarını görüyoruz. Burada her zamanki gibi istemezük, yaptırmayız anlayışını görüyoruz. Yapıcı olmayan bir tavır görüyoruz. Sadece karşı olmak için… Üretmek olmayan bir zihniyeti görüyoruz. Temel sorun bu. Üretime, yeniliğe, gelişime karşı, değişime karşı bir duruş var. Değişim diyorlar ama onu da görüyoruz. Bunların temelinde yerel yönetim devrimi gerekiyor" diye konuştu.

ADAY OLACAK ÇOK GÜÇLÜ ARKADAŞLARIMIZ VAR

İsminin 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçmesinin kendisine nasıl hissettirdiğinin sorulmasına yanıt veren Kasapoğlu, "AK Parti her seçimde lider olarak çıkmış partidir. Burada hiçbir teorinin hesap edemediği başarı var. Bir demokrasi zaferi var. Bir liderlik efsanesi var. 31 Mart'ta da AK Parti yine aynı heyecan ile yola yürüyor. 81 il ve ilçelerde çalışmalar var. İzmir'de bunların en önde gelenlerinden biri. 22 yıllık süreçte ortak aklı çalıştırma, halkın teveccühünü öne alan bir bakış açısı ile çok güzel bir mekanizma işliyor. 3 hafta önce bir temayül gerçekleşti orada da bir heyecan vardı. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir toplantı ve İzmir'deki tüm arkadaşlarımızın fikirleri alındı. Yürüyen bir süreç var. Kişilerin heyecanı vizyonu elbette önemlidir. AK Parti bu anlamda İzmir ve ilçelerini yönetecek pek çok likayete sahiptir. Aday olacak pek çok güçlü arkadaşımız var. İnanıyorum ki en layıklarını İzmir ile buluşturup bu süreci en güzel şekilde neticelendireceğiz" ifadelerini kullandı.

ŞEHİR HASTANESİNİ AÇTIK

Kente yapılan yatırımların İzmirlilerin farkında olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "İzmir'e algı süreci var ancak kentli gerçeğin farkında. En son Şehir Hastanesini açtık. Yerel yönetimlere bakın mesel. Örneğin Kemalpaşa bizde olduğu zaman ile şimdiyi karşılaştırın. Hizmet siyasetini fakrını görürsünüz. Bizim 22 yıllık süreçte yaptıklarımız yerel yönetim mantalitesi olarak bulunduğumuz şehirlerde ortaya koyduklarımız... İstanbul Ankara'yı 5 yıldır yönetenleri de görüyoruz. Her bir şehir bu noktada kendini gösteriyor. Acizlik gösteriyor. Karşı olma anlayışı, kemikleşmiş bir mantileteşme halka fayda sağlamıyor. Ancak bir avuç odakları belki memnun ediyor" dedi.

30 İLÇE VE BÜYÜKŞEHİR ADAYI BU AY İÇİNDE BELLİ OLACAK

Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili bir sorunun daha gelmesine yanıt veren Kasapoğlu, "Milletvekili olarak karşınızdayım. Kenti tüm sorunları ile geleceğe hazırlamak sorumluluklarımızdan. Yerel yönetim seçimleri de önemli bir dönemeç bu noktada. Partimizin çalışmaları ve bunlar neticesinde alınacak karar hepimiz için büyük bir heyecana sebebiyet verecektir. Farklı isimler konuşulur. 30 ilçe ve büyükşehir adayı bu ay içinde büyük oradan tamamlanacak" dedi.