Haberler Gündem Haberleri Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 18.12.2023 08:43 Son Güncelleme: 18.12.2023 09:09

Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

AA
Ankara’da FETÖ’ye yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 19 şüphelinin örgüte üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ankesör, ardışık-periyodik arama, örgüt tarafından yapılan referans ve derecelendirme bilgileri gibi çeşitli deliller tespit edildi.

Örgütün kamu mahrem yapılanmasında yer alan şüphelilerin, Ankara merkezli 9 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet başsavcılığına sevkine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA