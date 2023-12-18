Bakan Fidan’dan kritik görüşme: Vize kolaylığı çağrısı!

Diplomatik Kaynaklardan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede 12 Aralık'ta yapılan AB Genel İşler Konseyi Genişleme Sonuçları ile 14-15 Aralık'ta düzenlenen AB Zirvesi Sonuçları ele alındı.

Bakan Fidan, Türkiye-AB ilişkilerine dair Avrupa Birliği Komisyonu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından hazırlanan Ortak Bildirimin, öngörülenin aksine, geçen hafta düzenlenen AB Zirvesi'ne ele alınmayıp, bir sonraki zirveye bırakılmasının doğru olmadığını da ifade etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi'ye, Avrupa Birliği'nin Türkiye konusunda daha hakkaniyetli, daha sağduyulu bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi; küresel sınamaların yoğunlaştığı günümüzde AB'nin stratejik bir bakış açısıyla hareket ederek Türkiye ile ilişkileri ilerletmesi gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, yatırım alanında işbirliğinin artırılması ve vize kolaylığı sağlanması gibi konularda Avrupa Birliği'nin en kısa zamanda somut adımlar atması beklediğini hatırlattı.