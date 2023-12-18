Cumhuriyet savcısını öldürmek isteyenlerin sicili kabarık çıktı! İYİ Partili başkana rüşvet dinlemeye takıldı

SAVCIYI ÖLDÜRTMEK İÇİN TETİKÇİ TUTTULAR

Cezaevinde Coşkun T., isimli kişi ile tanışan iki kardeş, şahsa bir süre sonra dışarıda hasımlık beslediği kişileri anlatmaya başladı. Coşkun T.'ye maddi yardımda da bulunan kardeşler iddiaya göre haklarında dava açan cumhuriyet savcısının öldürülmesi için teklifte bulundu. Teklifi değerlendiren Coşkun T., tahliyesine kısa bir zaman kala 130 bin lira karşılığında savcıyı öldürmeyi kabul etti. Cezaevinden çıkan Coşkun T.'y, Enver Ç., ve Kenan Ç.'nin kardeşi Murat Ç., tarafından karşılandı.