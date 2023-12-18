Diplomatik kaynaklar: “AB ile 2024’te bazı öncelikli gruplara vize sürecinin hızlanması bekleniyor”

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, vize serbestisi hedefine halel getirmeden, iş insanları, akademisyenler, öğrenciler, sanatçılar ve medya mensupları gibi grupların başvurularında kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir sisteme gidebilmek için hem AB'yle hem AB üyesi ülkelerle ikili ve çoklu düzeyde görüşmeler yapıldığını duyurdu. 2024 yılında vize başvuru süreçlerinin daha hızlı sonuçlandırılması, beklenirken Vize başvuru ve randevu süreçlerinin bazı yerlerde 3-4 haftayken 2 haftaya düşürüldüğü kaydedildi.



Borrell Raporunu dikkate alındığı belirtilirken AB'nin Türkiye'ye yönelik bir durum tespiti yapma aşamasında ve raporda bu önerilerle gelmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vilnius'taki AB ilişkilerin canlandırılması yolundaki çağrısı da etkili olduğu yer aldı.

Diplomatik kaynaklardan AB'ye vize açıklaması | Video

Öte yandan, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilerde şu ifadeler yer aldı:



"Rapordaki önerilerin biran evvel hayata geçirilmesi Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir ilk adım olacaktır. Tüm AB kurumlarının bu yönde hızla ve somut adımlarla harekete geçmesini bekliyoruz. Gümrük Birliği modernizasyonu konusunda ilgili bakanlıklarımız başta Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi ilgili kurumlarımızla birlikte AB yetkilileriyle gerek bakan düzeyindeki temaslarda gerek teknik heyetler olarak beklentilerimizi dile getiriyoruz ve bu konuda teknik görüşmelerin ön şartsız olarak başlamasını, bunun içinde komisyona yetki verilmesini bekliyoruz."