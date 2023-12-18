Kayseri şehitleri dualarla anıldı

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da, Zincidere 1. Komando Tugay Komutanlığı'ndan çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu özel halk otobüsüne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 15 asker, olayın 7'inci yıldönümünde, düzenlenen törenle anıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan'ın da katıldığı törende Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Biz buraya yas tutmak için değil, meydan okumak için geliyoruz. Hangi hainliği yaparsanız yapın, bu milleti bölemeyeceksiniz" dedi.Vatandaşlar da Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek, Şehit Komandolar Durağına karanfiller bıraktı.Törende mavi bereli komandolar şehit askerlerin isimlerini sayarak hep bir ağızdan 'Burada' diyerek bağırdı. Daha sonra törene katılanlar anıta karanfiller bıraktı.