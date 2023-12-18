Kayseri’de vaat 150, yapılan proje 418

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hizmet ve yatırım dolu 5 yılı geride bıraktı. Büyükkılıç, vizyon projelerin yanı sıra kültür, spor, eğitim, turizm, sağlık, sosyal, yerel kalkınma, ulaşım, yeşil, kentsel yenileme ve ilçe projeleri başlıkları altındaki projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

"150. YILDA 150 PROJE DEDİK, 418 PROJEYE ULAŞTIK"

Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıl içerisinde ulaşımdan altyapı çalışmalarına, sağlıktan spora, eğitimden kültür sanata, çevre duyarlılığından sosyal ve gönül belediyeciliğine, gastronomiden turizme kadar vizyon ve prestijli projelere imza attıklarının altını çizerek, "Seçim beyannamemizde kamuoyu ile paylaştığımız 150. yılda 150 proje dedik ama bugün toplam 418 projeye ulaşmış ve şehrimiz için projelerimizi hayata geçirmiş durumdayız" dedi.

BU YIL 152 PROJE HAYATA GEÇTİ

Başkan Memduh Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanını, bir ağabey olarak bağrına bastığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Cumhur İttifakı'mızın tüm belediye başkanlarıyla el ele gönül gönüle çalışmalar yaparak bugünlere geldik. Kayseri belediyeciliğinin 150'nci yılı, aday olduğumuz sürede 150 proje dedik. Bugün toplam 418 projeye ulaşmış ve şehrimiz için projelerimizi hayata geçirmiş durumdayız. Sırf bu sene 152 proje. Allah'a şükürler olsun gönüllerde yer eden anlayış içerisinde elbette bu çalışmaları ben yapmadım, 'biz' yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize olan muhabbeti, şehrimize olan sevgisiyle, bakanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla biz yaptık."

KAYSERİ YATIRIMDA REKOR KIRDI

Bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediyeler arasında iki dönemdir birinci sırayı göğüsleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yine kendi rekorunu kırarak, yatırımların toplam harcamalara oranını yüzde 62.43'e taşıma başarısı göstermişti. Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı kesin hesap rakamlarına göre cari bütçe yılında yüzde 62.43'lük oran ile 30 büyükşehir belediyesi arasında ilk 2 sırada yer almıştı.