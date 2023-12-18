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Giriş Tarihi: 19.12.2023 00:18 Son Güncelleme: 19.12.2023 00:27

Ticaret Bakanlığından 'fiyat listeleri' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı fiyat etiketlerine yönelik önemli bir karar aldı. Buna göre; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işyerleri giriş kapısı ile masalara tarife ve fiyat listeleri koyacak.

Ticaret Bakanlığından ’fiyat listeleri’ kararı! Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberi: Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; 1 Ocak'tan itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulması zorunlu olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

MADDE 1- 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur."

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

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Ticaret Bakanlığından 'fiyat listeleri' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
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