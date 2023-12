Vali Elban’dan ’İzmir’in suç raporu’

İzmir Valisi Doktor Süleyman Elban, beraberindeki kolluk kuvveti amirleriyle birlikte göreve geldiği 16 Ağustos ile 15 Aralık tarihleri arasındaki 4 aylık süreçte yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Valilikte gerçekleştirilen toplantıya Vali Elban'ın yanı sıra; İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel de katıldı.

4 AYIMIZI DOLDURDUK

Sözlerine 4 aylık görevde oluşuna vurgu yaparak başlayan Elban, "İzmir'de göreve başlama itibari ile 4 ayı doldurduk. Bu süreç içinde şehrimizi tanımaya çalıştık, şehirdeki vatandaşları, paydaşları, kurumları, coğrafyayı tanımaya çalıştık. Dolayısıyla yoğun bir tanıma öğrenme dönemi geçirdik. İlk günden itibaren tüm kamu hizmetlerinin sürdürülmesi ile ilgili çaba içindeyiz. Bugün bu süreçte güvenlik konusuyla ilgili yaptığımız çalışmaları paylaşacağız" dedi.

GÜNDEMDE OLMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İzmir'deki göçmen kaçakçılığı ile ilgili bilgiler paylaşan Elvan, "İlimiz Türkiye'nin 3 büyük metropol ilinden bir tanesi. Göçmenler konusunda burada ciddi bir gündem var. Ege Sahilinde olmamız nedeniyle göçmen kaçakçılığı da ayrı gündemimiz oluyor. Bu 4 aylık süreç içinde emniyetimiz, sahil güvenliğimizin yürüttüğü operasyonlar ile 21 bin 619 kaçak göçmen yakalandı. Bizim için önemli olan konu bu işler ile ilgili organizatörlük yapan 385 organizatörün yakalanması ve adli makamlara teslim edilmesidir. Göçmen kaçakçılığı ile ilgili çalışmalarımız yoğunluğunu arttırarak devam edecektir. İlimizde göçmen konusunun gündemde alt sıralara gelmesi hatta gündem olmaması için sürekli çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu.

UYUŞTURUCU İLE KESİNTİSİZ MÜCADELE

Uyuşturucu ile mücadelenin altını çizen Vali Elban, "Uyuşturucu konusu her şehirde olduğu gibi bizim de maalesef vatandaşlar tarafından en çok şikayet aldığımız konulardan bir tanesi. Bununla ilgili tüm birimlerimiz 24 saat esasına göre her türlü denetime ve istihbahrat çalışmalarını ve bu işle uğraşan örgütlerin takibi konusunda yoğun bir çalışma içindeler. Bunların satıldığını düşündüğümüz ya da ihbar olan işyerleri, sokaktaki satıcılar ile ilgili yoğun çalışma içindeyiz. Son 4 ayda 10 bin 256 uyuşturucu olayı meydana geldi. 11 bin 650 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu satan, torbacı dediğimiz kişiler ve uyuşturucu ile ilişiği olan kişiler yakalandı. Bu kişilerle birlikte 455,5 kilo uyuşturucu, 1 milyon 247 bin adet de sentetik hap ele geçirildi. Arazide de 7614 kök Hint kenevir ele geçirildi. Biz gençlerimizin uyuşturucuya bulaşmaması ile ilgili önleyici çalışmalarımızı sürekli yürütüyoruz. Önleyici faaliyetler yürütürken yürüyen yasa dışı işler ve tehdit edici durumlara karşı da tüm kolluk birimlerimiz teyakkuz ve çalışma içinde. Bu çalışma ile bu veriler ortaya çıkıyor. Kolluk birimlerimiz uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı gibi konularda çalışmalar yürütürken, öbür taraftan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için faaliyet yürütmek, hem de yasa dışı birçok konuda denetimleri arttırma görevi var" dedi.

DENETİMLER ARALIKSIZ OLARAK YAPILIYOR

Trafik ve sahil güvenlik konularında da bilgi veren Vali Elban, "Trafik denetimlerimiz sürekli devam ediyor. Son 4 aylık süre içinde 2 milyon 75 bin araç kontrol edildi. Bu araçlardan 375 bin 300 araca cezai işlem uygulandı. Sahil güvenliğimiz de gerek göçmen kaçakçılığı, gerek kanun dışı avcılık, gerek denizlerin kirletilmesi, gerekse denizde bulunan taşıtların uyması gereken taşıtlar konusunda da sürekli bir denetim yapıyor. Bu denetim kapsamında 2 bin 940 deniz aracı kontrol edildi. 481 tekneye yasal işlem yapıldı" ifadelerini kullandı.

386 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Organize suç örgütleri ile mücadelenin önemine dikkat çeken Elban, "Organize suç örgütleri... Uyuşturucu, silah ya da diğer suçlarla ilgili bu organize yapılar her arka planda ortaya çıkıyor. Bunlarla ilgili 4 ay içinde 38 suç örgütüne operasyon yapılarak çökertildi. Biraz Önce yapılan operasyonla çökertilen suç örgütü sayısı 39'a, gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen kişi sayısı da 386'ya yükseldi. Mahkemelerde yargılaması tamamlanmış mahkumiyeti kesinleşmiş bazı kişiler yakalanamamış ve bizler arasında yaşamaya devam ediyorlar. Bu kişilerin aldığı cezaların infazı, yeni suç işlemlerinin önüne geçmek için bunların yakalanması önem arz ediyor. Kesinleşmiş mahkumiyeti olan kişilerde 5 yıl ve üzeri yakalaması olan 2 bin 245 şahıs yakalanarak cezaevine gönderilmiştir" diye konuştu.

BOL MİKTARDA SİLAH YAKALANDI

Kentte çok sayıda silahın da ele geçirildiğini vurgulayan Vali Elban, "Yapılan operasyonlarda bin 712 tane tabanca, 282 tane tüfek, 8 uzun namlulu silah, 151 kurusıkı tabanca, bin 188 kesici ve delici alet ile ele geçirilen silahlara ait 19 bin 57 fişek ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 34'LÜK GERİLEME VAR

Geçtiğimiz yılın son 4 ayı ile 2023 yılının son 4 ayını kıyaslayan Elban, "Mala karşı işlenen suçlar... 4 aylık süre içinde 12 bin 277 mala karşı suç işlenmiş. Bir önceki yıllık Ağustos 16, Aralık 16 dönemi ile karşılaştırdığımızda 19 bin 381 işlenen suç varmış. Geçtiğimiz ayki 4 aylık ile bu yılı karşılaştırdığımızda yüzde 37'lük bir gerileme görüyoruz" dedi.

ÇALIŞMALARIMIZ YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Türkiye'de en fazla uyuşturucunun İzmir'de kullanıldığı iddiasının sorulmasına yanıt veren Elban, "Uyuşturucu 81 ilimizin tamamında gündeminde. Metropol illerde uyuşturucu daha fazla sorun olmaya devam ediyor. Uyuşturucu satıcıları ile ilgili mücadele yoğun şekilde devam ediyor. İnsanların söylediği genel anlamda doğru olabilir ancak istatistiki olarak nerede çok kullanılıyor ancak kayıtlarımızda ortaya çıkar. Önleme ile ilgili sürekli bir çalışmamız var. Uyuşturucuya müptela ile ilgili belli merkezlerimiz var. Buralarda onların tedavileri ile ilgili çalışmalarımız yürütüyoruz" diye konuştu.

İHBARLAR ARTTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 'Sizin huzursuz olduğunuz ve 'İzmir'imizde görmek istemiyoruz' diyeceğiniz büyük küçük, önemli önemsiz gelen şeyleri 112 İhbar hattından bize haber verin' çağrısının ardından ihbarlarda artış olup olmadığının sorulmasına da yanıt veren Elban, "İzmir'de belli bir artış var. Sayın Bakanımızın çağrısını ben de tekrarlamak istiyorum. Herhangi bir konuda ihbarda bulunmak istiyorsanız tereddütsüz 112'yi aramanızı biz de istiyoruz. Bir yerde uyuşturucu, gasp, kadına yönelik şiddet ya da hangi konu olursa olsun çok hızlı bir şekilde 112'yi ararsanız biz de aynı süratla olaya müdahale ederiz. Belki suçu oluşmadan önleriz belki az sıkıntıyla gideririz diye düşünüyorum" dedi.