Vuslat Vakti’ni 40 bin kişi izledi

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 750'nci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri Sema Ayin-i Şerifleri, 7 Aralık günü 'Vuslat Vakti Yürüyüşü' ile Konya'da başladı. 2016'dan itibaren birlik, kardeşlik, selam, vefa, ihsan, irfan ve dostluk temaları ile gerçekleştirilen törenlerin bu yılki teması 'Vuslat Vakti' olarak belirlendi. Törenler boyunca Sema Ayin-i Şerifin dışında türbeönü buluşmaları, paneller, konferanslar, sergiler, konserler, müzik dinletileri, mesnevi sohbetleri gibi 281 etkinlik düzenlendi.Konya, törenler boyunca hem yurtiçinden hem de pek çok Avrupa ülkesi ile başta İran başta olmak üzere, Pakistan, Hindistan, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden gelen misafirlerini ağırladı. Mevlana'nın 'Gel Gel Ne Olursan Ol Yine Gel' sözlerine kulak verip, Konya'ya gelen misafirler birçok etkinliği takip edip, güzel zaman geçirdi. Törenler boyunca Mevlana Kültür Merkezi'nde hem öğleden sonra hem akşam gerçekleştirilen Sema Ayin-i Şerifleri, yaklaşık 40 bin kişinin takip ettiği belirtildi.Törenlerin son gününe TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenlere gönderdiği mesajda, Gazze ve Filistin'de yaşanan katliamlara değindi. Kendilerini insan hakları savunucusu gösteren kimi ülkelerin koşulsuz desteğini alan İsrail yönetiminin katliamlarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, "Daha fazla kan dökerek kendilerine ikbal kurmaya çalışanlara, 'zulüm ile abad olanın ahiri berbad olur' gerçeğini tekrar hatırlatıyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk ve İslam aleminin en büyük mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi, vefatının 750. yılında andı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çağları ve sınırları aşan kardeşlik ikliminin mimarı, marifet nurunun aynası, Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıfı, büyük alim Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi 750. vuslat yıldönümünde hürmetle rahmetle yad ediyorum" dedi.