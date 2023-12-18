Yerlikaya bilançoyu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütlerine karşı bu yıl 29 bin operasyon yapıldığını, bin 69 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti ve "Terör bitme noktasına geldi. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkartacağız" dedi.Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında, 2023'te PKK, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik 29 bin 122 operasyon yapıldığı bilgisini vererek, "18 bin 923 kişi gözaltına alındı, 3 bin 764'ü tutuklandı. 7'si kırmızı, 1'i mavi, 2'si yeşil, 16'sı turuncu, 33'ü gri kategoride olmak üzere toplam bin 69 terörist etkisiz hale getirildi. 118'i bombalı olmak üzere 145 terör eylemi engellendi" dedi. Yerlikaya, bu yıl organize suç örgütlerine yönelik yapılan 401 operasyonda 5 bin 879 şüphelinin gözaltına alındığını, 2 bin 88'inin tutuklandığı bilgisini paylaştı.