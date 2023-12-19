Alaşehir İYİ Parti’de yönetiminde istifa depremi

21 Kişinin istifa ettiği ve istifa dilekçelerini başkanlığa verdiklerini belirten Kadın Politikaları başkanı Fatma Kaya İbil, eski Başkan Kadir Daş'ın belediye başkan adaylığını onaylamıyoruz, ayrıca parti yönetimini yönlendirmesini istemiyoruz. Bu yüzden başkan Şahin Zengin ile çalışmak istemiyoruz ve eski Başkan Kadir Daş'a tepki amacıyla yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyoruz. Bu amaçla 10 asil ve 11 yedek yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 21 yönetim kurulu üyesi toplanarak, istifa kararı aldık, dedi. Kadın Politikaları Başkanı Fatma İbil Kaya başta olmak üzere Asıl yönetim listesinde bulunan Bahattin Ulutaş, Ferhat Boyacı, Tuncay Yılmaz, Hasan Malay, Barış Keten, Fahrettin Akdeniz, Adem Sönmez, Ayşen Koç, Erol Ekin, Yönetim kurulu yedek listede bulunan Metin Dönmez, Mustafa Gelin, Kemal Aksoy, Kazım Avcı, Feridun Koç, Ali Yılmaz, Ömer Akdeniz, Sezai Evren, Mehmet Akbulut, Adem Kaptan ve Zafer Kürek yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiler. Alaşehir İYİ Parti ilçe başkanı Şahin Zengin, 23 Ekim 2023 günü eski Başkan Kadir Daş Belediye başkanı aday adayı olmak için istifa etti. Aynı gün kapalı oylama, açık tasnif ile seçim yapıldı. Oylama sonunda 16 kabul, 11 ret oyu ile ben başkan seçildim. Son günlerde belediye başkan aday adayı Kadir Daş'ın adaylığına karşı çıkan üyelerimiz, karşı çıkarak yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek yönetimi düşürmeye çalışıyorlar. Sonuçlarına siyasi olarak, hepimiz katlanacağız" dedi.