Haberler Gündem Haberleri Bakan Osman Aşkın Bak: Asansörlerin periyodik kontrolleri artık ASTAK üzerinden takip edilebiliyor
Giriş Tarihi: 19.12.2023 20:16

Bakan Osman Aşkın Bak: Asansörlerin periyodik kontrolleri artık ASTAK üzerinden takip edilebiliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile yaptığımız protokol kapsamında da asansörlere yerleştirilen karekod ile kullanıcılarımız artık asansör takip sistemi (ASTAK) üzerinden asansörlerin periyodik kontrollerini takip edebiliyor" dedi.

DHA
Bakan Osman Aşkın Bak: Asansörlerin periyodik kontrolleri artık ASTAK üzerinden takip edilebiliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile yaptığımız protokol kapsamında da asansörlere yerleştirilen karekod ile kullanıcılarımız artık asansör takip sistemi (ASTAK) üzerinden asansörlerin periyodik kontrollerini takip edebiliyor" dedi.

Bakan Bak, "2024 hedefimizde daha çok hareket eden, daha çok spor yapan, daha hareketli bir Türkiye var. Bu hedef doğrultusunda; toplumumuzun tümünün gelişimini ve hareketini sağlamak amacıyla 2024 yılını "Hareketlilik Yılı" ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Osman Aşkın Bak: Asansörlerin periyodik kontrolleri artık ASTAK üzerinden takip edilebiliyor
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