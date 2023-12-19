FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Şüphelilerin 4'ü muvazzaf, 2'si eski asker, 6'sı eski askeri okul öğrencisi olduğu belirtildi. Şüphelilerden 1'inin jandarma üsteğmen, 1'inin jandarma astsubay, 2'sinin jandarma uzman çavuş, birinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan edilen yüzbaşı, 1'inin de hala görevde astsubay olduğu öğrenildi.

10 GÖZALTI

Operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.