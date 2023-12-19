Son dakika: MİT, DEAŞ’ın sözde sorumlusu Huzeyfe El Muri’yi yakaladı

Son dakika haberi...MİT, Türkiye'ye yönelik Suriye sahasında ve diğer bölgelerde, terör gruplarına karşı mücadelesine devam ediyor. DEAŞ, El Kaide ve PKK gibi terör örgütlerine yönelik operasyonlara Mersin'de bir yenisi daha eklendi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarına yönelik mali yardımları koordine eden DEAŞ'ın sözde Şam Vilayeti İdari ve Mali Sorumlusu Eyyüp kod adlı Huzeyfe El Muri, Aralık 2023 ayında tespit edildi. Huzeyfe El Muri, MİT'in Emniyet ile koordineli çalışmaları neticesinde Mersin'de şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalandı.
PARA TRANSFERİNDE KULLANILAN UYGULAMA DEŞİFRE EDİLDİ
Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüte ait 28 bin 800 ABD Doları, 14 bin 950 Euro, 31 bin 800 liranın yanı sıra çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bununla birlikte DEAŞ unsurları tarafından para transferlerinde kullanılan mobil uygulamalar da tespit edilerek örgüt mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalar başlatıldı.
DEAŞ'IN FAALİYETLERİNİ ANLATTI
Yakalanan örgüt yöneticisi, DEAŞ'a katılım süreci, Suriye ve Türkiye'de DEAŞ bünyesindeki faaliyetleri, irtibatlı olduğu DEAŞ mensupları ve örgüt mensuplarına yönelik yürüttüğü para transferleri hakkında detaylı bilgiler verdiği öğrenildi.