Son dakika: MİT, DEAŞ’ın sözde sorumlusu Huzeyfe El Muri’yi yakaladı

PARA TRANSFERİNDE KULLANILAN UYGULAMA DEŞİFRE EDİLDİ

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüte ait 28 bin 800 ABD Doları, 14 bin 950 Euro, 31 bin 800 liranın yanı sıra çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bununla birlikte DEAŞ unsurları tarafından para transferlerinde kullanılan mobil uygulamalar da tespit edilerek örgüt mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalar başlatıldı.

DEAŞ'IN FAALİYETLERİNİ ANLATTI

Yakalanan örgüt yöneticisi, DEAŞ'a katılım süreci, Suriye ve Türkiye'de DEAŞ bünyesindeki faaliyetleri, irtibatlı olduğu DEAŞ mensupları ve örgüt mensuplarına yönelik yürüttüğü para transferleri hakkında detaylı bilgiler verdiği öğrenildi.