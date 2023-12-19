Yeni müfredat için geri sayım

MEMUR-SEN Genel Merkezi'nde düzenlenen "Eğitim Temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması" ve "Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni"ne katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önemli açıklamalarda bulundu. Yeni eğitim müfredatının 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli bir biçimde hayata geçirileceğini vurgulayan Tekin, "Ana paradigmasından tutun, bize ait, bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referanslarımızın ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşasıdır bu aslında. Bunun çalışmalarına bugün başlamadık, dün de başlamadık. Bu yaklaşık 10 yıllık bir süreç" ifadelerini kullandı. Yeni müfredatın mottosunun 'iyi insan yetiştirmek' olacağını kaydeden Tekin, "Bizim referans değerlerimizin, iyi insan olma niteliklerinin içinde barındırıldığı, tüm kurgunun buna göre dizayn edildiği bir programdan bahsediyoruz. Ben müfredatın sık sık revize edilmesinin doğru olacağına inanıyorum. 'Müfredatı yaptık, artık hiç değiştirmeyeceğiz' demek mi gerekiyor? İçinde yaşadığımız dönem, gerçekten çok hızlı değişiyor. Çocuklarımız bu değişimleri herkesten daha hızlı takip ediyor. Biz bunu müfredatımıza yansıtmazsak, çocuklarımız nezdinde hem saygınlığımız azalacak hem de onları doğru yetiştirmemiş olacağız" dedi.