DEAŞ’ın sözde Şam sorumlusu yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordineli operasyonuyla terör örgütü DEAŞ'a bir darbe daha indirildi.MİT Başkanlığı'nın yaptığı istihbarat neticesinde çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütlerine yönelik mali yardımları koordine eden DEAŞ'ın sözde Şam Vilayeti İdari ve Mali Sorumlusu 'Eyyüp' kod adlı Huzeyfe El Muri'nin yeri tespit edildi. Mersin'de şafak vakti düzenlenen operasyonla El Muri yakalandı. Örgüte ait 28 bin 800 dolar, 14 bin 950 euro, 31 bin 800 TL'nin yanı sıra çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.DEAŞ'a yönelik iki ayrı operasyonda ise 11 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır'da da DEAŞ üyesi 6 kişi gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ'nün TSK mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli aranıyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında da örgütün güncel yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Konya merkezli Mersin, Karaman ve Kocaeli'nde yapılan eş zamanlı operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına aldı. İstanbul'da yürütülen bir soruşturmada da 3 şüpheli gözaltına alındı.Edirne'de ise Yunanisan'a geçmeye çalışırken yakalanan 9 FETÖ üyesi tutuklandı.SABAH