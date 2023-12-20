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Giriş Tarihi: 20.12.2023

Emine Erdoğan: Dostluk bağlarımız daha da sağlamlaşacak

ANKARA
Emine Erdoğan: Dostluk bağlarımız daha da sağlamlaşacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında Macaristan'daki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk-Macar Dostluk Antlaşması'nın 100. Yıldönümü'nü tebrik ediyor, bu vesileyle açılış programına katıldığımız '2024 Türk-Macar Kültür Yılı'nın iki ülke için de hayırlı olmasını diliyorum. Yıl boyunca Türkiye ve Macaristan'da gerçekleştirilecek birbirinden değerli etkinliklerin, iki ülke arasındaki dostluk bağını daha da sağlamlaştıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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Emine Erdoğan: Dostluk bağlarımız daha da sağlamlaşacak
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