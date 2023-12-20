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Giriş Tarihi: 20.12.2023 09:51

İstanbul'da terör operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

İHA
İstanbul’da terör operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen 3 şüpheli belirlendi.

Ayrıca DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiası bulunan 5 şüpheli tespit edildi.



8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Haklarında yakalama kararı da bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul'da terör operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
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