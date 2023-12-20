Muratlı’da rüşvet operasyonu: 8 gözaltı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülmekte olan Muratlı Tapu Müdürlüğüne yönelik Rüşvet soruşturması kapsamında 19 Aralık 2023 günü Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda; 4 kamu görevlisi ile emlakçılık yapan 4 şahıs olmak üzere toplamda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 9 adreste yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet farklı ebatlarda tabanca mermisi, 5 adet tabanca şarjörü, 307 adet bandrollü/bandrolsüz şişe içerisinde kaçak içki, 30 lt etil alkol,8 adet cep telefonu, flash bellek, laptop, ajanda vb.materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.