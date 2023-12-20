Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Başkan Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü! Filistin için kalıcı ateşkes mesajı
Giriş Tarihi: 20.12.2023 20:15 Son Güncelleme: 20.12.2023 20:17

Son dakika | Başkan Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü! Filistin için kalıcı ateşkes mesajı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Edoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaların birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Son dakika | Başkan Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü! Filistin için kalıcı ateşkes mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Edoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.

KALICI ATEŞKES MESAJI

Başkan Erdoğan görüşmede, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaların birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan görüşmede yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi'ye başarılar diledi. Yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.

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Son dakika | Başkan Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü! Filistin için kalıcı ateşkes mesajı
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