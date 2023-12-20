Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! MSB'den açıklama: Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 hedef imha edildi
Giriş Tarihi: 20.12.2023 20:59 Son Güncelleme: 20.12.2023 21:16

SON DAKİKA! MSB'den açıklama: Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 hedef imha edildi

Son dakika haberi: Türkiye, terör örgütü PKK'ya bir bir darbe indirmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı gerçekleştirildiğini açıkladı. MSB, 14 hedefin imha edildiğini kaydetti.

SON DAKİKA! MSB’den açıklama: Irak’ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 hedef imha edildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, "Bölücü Terör Örgütü tarafından kullanılan Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki 14 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vuruldu." açıklamasında bulundu.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

14 HEDEF İMHA EDİLDİ! ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ!

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 20 Aralık 2023 saat 19.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 14 hedef imha edilmiştir.

KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

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SON DAKİKA! MSB'den açıklama: Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 hedef imha edildi
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