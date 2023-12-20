Türkiye’nin önceliği Gazze’nin çocukları

Türkiye önceki gün Gazze'den hasta ve refakatçilerin de aralarında olduğu 207 kişiyi Ankara'ya getirdi. Hastaların 30'u Bilkent, 43'ü Etlik Şehir hastanelerine, 28'i de Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaların çoğunluğunu çocukların oluştuğunu belirtti. Böylelikle bu zamana kadar 566 hasta ve refakatçi Türkiye'ye geldi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2023 yılı "Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu" toplantısında "Emine Erdoğan'ın himayelerinde Gazzeli hasta, yaralı ve kimsesiz çocukların ülkemize nakledilmesi yönünde de planlamalarımızı yaptık, çocukların ülkemize getirilmesi için diplomatik süreç yürütüyoruz" dedi.