Ankara büyük Filistin yürüyüşüne hazırlanıyor

Ankara Sivil Toplum Platformu tarafından Filistin'de işlenen insanlık suçunu ve İsrail vahşetini protesto etmek amacıyla yapılacak yürüyüşe sanat, spor, basın ve akademi dünyasından katılım olacağı öğrenildi. AKM Metro İstasyonunda başlayıp Anadolu Meydanına kadar devam edecek yürüyüşün tertip heyeti, Ankara Valiliğine verdiği dilekçede AKM Metrosu ile Anadolu Meydanı arasındaki yürüyüş korteji için güvenlik önlemi alınmasını istedi.

"VİCDAN SAHİBİ İNSANIMIZI BEKLİYORUZ"

Filistin'de yaşanan zulme karşı insani ve vicdani tepki gösteren kitlenin büyümesi ve oluşan farkındalığın zulmü durdurmaya yönelik bir kamuoyu baskısına dönüşmesi hedeflenen yürüyüşle ilgili olarak tertip heyeti tarafından yapılan açıklamada; "Vicdani ve insani hassasiyete sahip sporcu, sanatçı, gazeteci ve akademisyenler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin zulme karşı göstereceği ortak tepki, gittikçe derinleşen bu küresel insani krize karşı toplumsal farkındalığın ve bilincin gelişmesini sağlayacaktır. 24 Aralık Pazar günü Saat 13.30'da AKM Metro İstasyonunda başlayıp Anadolu (Tandoğan) Meydanında bitirilecek olan yürüyüşe her kesimden vicdan sahibi insanımızı bekliyoruz" denildi.