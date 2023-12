AYM Can Atalay’ın ikinci başvurusunu bugün görüşecek

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın avukatları, AYM'nin Atalay hakkındaki ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle ikinci kez AYM'ye başvurmuştu.



GENEL KURUL'A SEVK EDİLMİŞTİ



Yüksek Mahkeme, geçtiğimiz günlerde başvuruyu birinci bölümde görüşerek oy birliği ile Genel Kurula sevk etmişti.



BAŞVURU BUGÜN GENEL KURUL'DA GÖRÜŞÜLECEK



Can Atalay'ın avukatları tarafından, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı"nın, mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiği iddiasına ilişkin yapılan başvuru bugün Genel Kurul'da görüşülecek.



YARGITAY İHLAL KARARINA UYULMAMASINA KARAR VERMİŞTİ



Gezi davasından mahkum olduktan sonra milletvekili seçilen ve Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ihlal kararı verdiği Avukat Can Atalay'ın dosyası Anayasa Mahkemesi tarafından yerel mahkeme olan İstanbul 13. Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Mahkeme, dosyada karar verme yetkisinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde olduğunu belirterek dosyayı daireye göndermişti. Can Atalay'ın daha önceden mahkumiyet kararını onayan daire önceki kararının doğru olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına hükmetmişti.