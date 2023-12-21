Haberler Gündem Haberleri AYM Can Atalay’ın ikinci başvurusunu bugün görüşecek
Giriş Tarihi: 21.12.2023 09:59

AYM Can Atalay’ın ikinci başvurusunu bugün görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay’ın, hakkında verilen ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruyu bugün Genel Kurul’da görüşecek.

AYM Can Atalay’ın ikinci başvurusunu bugün görüşecek

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın avukatları, AYM'nin Atalay hakkındaki ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle ikinci kez AYM'ye başvurmuştu.

GENEL KURUL'A SEVK EDİLMİŞTİ

Yüksek Mahkeme, geçtiğimiz günlerde başvuruyu birinci bölümde görüşerek oy birliği ile Genel Kurula sevk etmişti.

BAŞVURU BUGÜN GENEL KURUL'DA GÖRÜŞÜLECEK

Can Atalay'ın avukatları tarafından, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı"nın, mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiği iddiasına ilişkin yapılan başvuru bugün Genel Kurul'da görüşülecek.

YARGITAY İHLAL KARARINA UYULMAMASINA KARAR VERMİŞTİ

Gezi davasından mahkum olduktan sonra milletvekili seçilen ve Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ihlal kararı verdiği Avukat Can Atalay'ın dosyası Anayasa Mahkemesi tarafından yerel mahkeme olan İstanbul 13. Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Mahkeme, dosyada karar verme yetkisinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde olduğunu belirterek dosyayı daireye göndermişti. Can Atalay'ın daha önceden mahkumiyet kararını onayan daire önceki kararının doğru olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına hükmetmişti.

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AYM Can Atalay’ın ikinci başvurusunu bugün görüşecek
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