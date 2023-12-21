Bakan Fidan’ın terörle mücadele sözleri HDP’lileri çılgına çevirdi: PKK ve uzantılarına yönelik...

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

"PKK ve uzantısı olan terör örgütleriyle mücadele için 2 gün önce Iraklı üst düzey yöneticilerle toplantı yaptık." diyen Bakan Fidan, terörle mücadelede önemli kararlılık mesajı verdi.

Bakan Fidan'ın terörle mücadele sözleri HDP'lileri çılgına çevirdi

"PKK VE UZANTILARIYLA MÜCADELE SÜRÜYOR"

Bakan Fidan konuşmasında, "PKK terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemizi Irak'ta da hız kesmeden sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.