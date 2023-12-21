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Giriş Tarihi: 21.12.2023 18:17 Son Güncelleme: 21.12.2023 18:34

Bakan Fidan'ın terörle mücadele sözleri HDP'lileri çılgına çevirdi: PKK ve uzantılarına yönelik...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de yaptığı konuşmasında terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bakan Fidan'ın "PKK terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemizi Irak'ta da hız kesmeden sürdürüyoruz" sözleri üzerine HDP sıralarından tepkiler yükseldi.

Bakan Fidan’ın terörle mücadele sözleri HDP’lileri çılgına çevirdi: PKK ve uzantılarına yönelik...

TBMM Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşüldü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmelerde açıklama yaptı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

"PKK ve uzantısı olan terör örgütleriyle mücadele için 2 gün önce Iraklı üst düzey yöneticilerle toplantı yaptık." diyen Bakan Fidan, terörle mücadelede önemli kararlılık mesajı verdi.

Bakan Fidan'ın terörle mücadele sözleri HDP'lileri çılgına çevirdi

"PKK VE UZANTILARIYLA MÜCADELE SÜRÜYOR"

Bakan Fidan konuşmasında, "PKK terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemizi Irak'ta da hız kesmeden sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

HDP'Lİ VEKİLLER ÇILGINA DÖNDÜ

Bakan Fidan'ın "PKK ve uzantılarına yönelik mücadele" sözleri PKK'nin siyasi uzantısı konumundaki HDP'yi çılgına çevirdi. Terör örgütüyle mücadeleyi hazmedemeyen HDP'li vekiller oturdukları TBMM sıralarından tepki gösterdi.

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Bakan Fidan'ın terörle mücadele sözleri HDP'lileri çılgına çevirdi: PKK ve uzantılarına yönelik...
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