Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu’na açtığı davayı kazandı

Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Erdoğan, manevi tazminat olarak tahsil edilen 65 bin lirayı Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere Türk Kızılay'ına bağışladı.



Davanın kesinleştiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukat Hüseyin Aydın "Sayın Cumhurbaşkanımız adına Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız manevi tazminat davası lehe sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. Manevi tazminat olarak tahsil edilen 65 bin lira, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere Kızılay'a bağışlanmıştır" dedi.