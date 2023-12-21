Hayali ürün dolandırıcıları yakayı ele verdi... “Telefon çalıntı çıktı, polise teslim ettim” yalanı tutmadı

İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan Orkun Ali K, internette gördüğü ilan ile ürün satın almak isteyen vatandaş, ilanda yer alan telefon numarasından görüştüğü kişinin talebi doğrultusunda 5 bin 500 lira gönderdiği halde ürünü teslim alamadığı iddiası üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun konuyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Orkun Ali K'nın görüştüğü telefon numarasının yurtdışı kaynaklı olduğu, hattın bu tür suçlarda sıklıkla kullanılan yabancı uyruklu kişiler adına bilgisi ve rızası olmadan açılmış açık hat niteliğinde olduğu tespit edildi. Banka ile yapılan yazışmalarda kimlik bilgileri tespiti edilen 3 şüpheli İstanbul Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Burak A, Mikail K. ve Şahin K. sevk edildikleri Küçükçekmece Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TELEFONU POLİSE TESLİM ETTİM" YALANI ORTAYA ÇIKTI

Suçlamaları reddeden ve birbirini suçlayan şüphelilerden Şahin K. ifadesinde, mağdur vatandaşlarla görüşmede kullandığı telefonun çalıntı olduğunu anladığını ve polis karakoluna teslim ettiğini söyledi. Ancak yapılan incelemelerde Şahin K'nın polise cep telefonu teslim ettiğine dair bilgi ve belge bulunamadığı öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin, Şahin K'ya ait bir işyerinde bir arada olduklarına dair görüntüler ortaya çıktı.