Son dakika: MSB kaynaklarından Tuzla Piyade Okulundaki olaya ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Tuzla Piyade Okul Komutanlığında meydana gelen olay ve sonrasındaki iddialara ilişkin soru üzerine şu bilgileri paylaştı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedî başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, sonsuzluğa uğurlanışının 85'inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, derhâl idari ve adli soruşturma başlatıldığını 23 Kasım'daki Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısında ifade etmiştik. Sayın Bakanımız da 16 Aralık'taki Yıllık Basın Değerlendirme Toplantısında gerekli açıklamaları yaptı. Son olarak dün Bakanlığımız resmi sosyal medya ve internet hesapları üzerinden de açıklama yapıldı.

Bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.

Bahse konu olayda;

- Millî anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda ilgili mevzuat çerçevesinde günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmamak,

- Atatürk'ün aziz hatırasına saygısızlık içeren söz ve davranışlar,

- Diğer personeli hedef göstermek suretiyle kişileri suç işlemeye teşvik etmek,

- Ağır hakaret ve tehdit gibi hususlar tespit edilmiştir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında, inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, olaylara sebebiyet veren personel TSK Disiplin Kanunu Madde 29 gereği Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırılmış ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

Ayrıca, söz konusu olayda gözetim ve denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeye sıralı amirlerin görev yerleri değiştirilmiştir.

Olaya ilişkin idari soruşturma tamamlanmış, adli ve disiplin süreci devam etmektedir..

Adli soruşturma kapsamında; CMK Madde 157'de belirtildiği üzere; soruşturma evresi, kural olarak kamuya karşı gizli bir şekilde yürütülür. Dolayısıyla, adli süreç sonuçlanana kadar bilgi verilmesi uygun değildir.

Ayrıca, kamuoyunda iddia edildiği gibi henüz Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası verilmiş personel bulunmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her olayda olduğu gibi bu olayda da hukuk çerçevesinde hareket etmektedir.

Yüksek Disiplin Kurulu tarafından; gerekli inceleme/araştırmanın tamamlanmasını müteakip en doğru ve objektif karar verilecek ve Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bu olayla ilgili, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sayın Bakanımız hakkında haksız, yakışıksız ve mesnetsiz eleştiriler yapılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Sayın Bakanımızın Atatürk sevgisini ve Atatürk'e olan bağlılığını sorgulamaya çalışmak kimsenin haddi değildir."

Sosyal medyada TSK içerisinde tarikat yapılanmaları olduğu iddiaları için Bakanlık kaynakları "Türk Silahlı Kuvvetleri tüm faaliyetlerini anayasa ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. Anayasa ve mevzuata aykırı eylem tespit edilirse tavizsiz ve anında işlem yapılmaktadır" yanıtını verdi.

İSRAİLLİ GEMİLERE SALDIRILARI ÖNLEMEK İÇİN ABD'NİN "MÜTTEFİKLERDEN YARDIM İSTEYECEĞİZ" AÇIKLAMASI

MSB kaynakları, Kızıldeniz'deki gemilere saldırılara karşı ABD'nin öncülüğünde oluşturacak "Çok Uluslu Güvenliği Sağlama Misyonu"na Türkiye'nin bakışının nasıl olduğuna dair bir soru üzerine "Milli hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda değerlendirerek hareket edeceğiz" yanıtını verdi.

IRAK SAVUNMA BAKANI'NIN ZİYARETİ VE TERÖRLE MÜCADELE:

Bir Gazeteci'nin, Irak Savunma Bakanı'nın Ankara ziyaretini hatırlatarak müteakiben Hava Kuvvetleri'nin Irak kuzeyindeki terör hedeflerini güçlü şekilde vurduğunu, önümüzdeki dönemde terörle mücadele kapsamında yeni bir mekanizma olup olmayacağın dair sorusu üzerine kaynaklar şunları söyledi

"Biz Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bizim tek hedefimiz terör örgütleridir. Irak ile işbirliği içerisinde terörle mücadeleye devam edeceğiz. Son dönemde Irak ile terörle mücadeledeki ilişkilerimiz daha da gelişiyor. Onlar da terör örgütü PKK'nın Irak topraklarında yuvalanmasından rahatsız. Önümüzdeki dönemde terörle mücadele konusunda olumlu gelişmeler olmasını da bekliyoruz."

İNGİLTERE'NİN UKRAYNA'YA 2 ADET MAYIN AVLAMA GEMİSİ VERME KONUSU:

İngiltere'nin, Ukrayna'ya 2 adet mayın avlama gemisi vereceğine ilişkin haberler üzerine bakanlık kaynakları şu değerlendirmede bulundu:

"Birleşik Krallık ve Norveç'in kurucu ülke olarak başlattığı Ukrayna Deniz Yetenek Koalisyonunun 11 Aralık 2023 tarihinde icra ettiği toplantı sonrasında, Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'ya iki adet mayın avlama gemisi verileceği açıklanmıştı. Ancak bu konu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden önce başlayan Birleşik Krallık'ın deniz desteği paketinin bir parçasıdır. Bahse konu teçhizatın ne zaman gönderileceğine ilişkin bir takvim henüz açıklanmadı.

Türkiye, Karadeniz'in barış ve istikrarının devamına yönelik olarak üzerine düşen görevleri yerine getirmektedir. Montrö Sözleşmesi de buna katkı sağlayan en önemli araçtır. Türkiye savaşın başında Montrö'ye dayanarak Boğazları savaşan taraf gemilerine kapatarak süregelen savaşın denize yayılmasını önlemiştir. Savaşın sonuna kadar da Montrö Sözleşmesini titizlikle uygulamak görevimizdir."

1 YILDA 2 BİN 120 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın değerlendirme toplantısı yapıldı.

MSB kaynaklarınca düzenlenen toplantıda öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye, kritik bölge ve coğrafyalarda getirdiği çözüm önerileri ve istikrara sağladığı katkılarla müzakere süreçlerinin vazgeçilmez bir ülkesidir.

Devletimizin bekası, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de, başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali ve daha birçok coğrafyada başarıyla görev yapmakta; kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek vermeyi sürdürmektedir.

Bu vesileyle; 60 yıl önce bugün Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin, Rum Terör örgütü EOKA tarafından acımasızca katledildiği Kanlı Noel'i bir kez daha kınıyor; barbarca ve vahşice cinayetlerle insanlık suçu işleyenleri lanetliyoruz.

"Filistin'de vahşete dönüşen şiddet eylemlerini asla kabul etmeyeceğiz"

Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyoruz. Bu çerçevede; Filistin'de vahşete dönüşen şiddet eylemlerini ve İsrail'in uyguladığı mezalimi asla kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi tekrar ifade ediyoruz.

Türkiye olarak çağrımız; yapılan ateşkes ve barış çağrılarının dikkate alınması ve sivillere yönelik saldırı ve operasyonların derhal durdurulmasıdır. En kısa zamanda kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi temennisiyle Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün olmayacağını bir kez daha vurguluyoruz.

"207 Gazzeli hasta ve refakatçi ülkemize getirildi"

Türkiye, insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Ülkemizin Gazze'ye yönelik insani yardımları kapsamında ilgili kurumlarla koordineli olarak;

18 Aralık'ta bir A400M ve bir C-130 uçağımız ile 3,5 ton tıbbi malzeme ve 21 sağlık personeli bölgeye ulaştırılmış; çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan 101 hasta ve 106 refakatçiden oluşan toplam 207 Gazzeli kardeşimiz daha ülkemize getirilmiştir.

Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 15 uçakla 228 tondan fazla insani yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiş, ülkemize getirilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı ise 524 olmuştur.

Savunma Sanayii

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kapsamlı ve büyük adımların atıldığı yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizin katkısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliği ve caydırıcılığı her geçen gün daha da artmaktadır. Bu çerçevede;

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca çeşitli miktarlarda "Mini Akıllı Mühimmat", "Mini/Mikro İHA'lara Karşı Karıştırma ve İmha Sistemi", "Küresel Konumlama Cihazı" ve "Seyyar Havan Tespit Radarı"nın muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.

Operatif İHA Projesi kapsamında TUSAŞ tarafından üretimi tamamlanan son AKSUNGUR İHA, 15 Aralık'ta Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında icra edilen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alınmıştır.



Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "8 adet Liman Kontrol Botu Projesi" kapsamında, yerli ve millî asayiş ve emniyet botu ASBOT'un dördüncüsü 16 Aralık'ta teslim edilmiştir.

1 haftada 4 bin 70 kişinin hudutu geçmesi engellendi

Değerli Basın Mensupları, teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda;



Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 346 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 5'i FETÖ, 3'ü PKK/YPG'li olmak üzere, 8'i terör örgütü mensubudur.



4.070 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13.502'ye yükselmiştir. Bu şahıslardan 415'i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 598 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir.

Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 203.968 olmuştur.



Kimsenin şüphesi olmasın ki, "Hudutlarımızı namusu bilen" Mehmetçik, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hudutlarımızda büyük bir özveri ve başarıyla görevlerini yerine getirecektir.

Son bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir. Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirilmiş, böylece yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2 bin 120'ye ulaşmıştır.

Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil'de bulunan terör hedeflerine yönelik 20 Aralık'ta icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 14 hedef başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

Diğer taraftan Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Teröristler harekat bölgelerine 488 taciz atışı yaptı

Operasyon bölgelerindeki güvenlik ve huzur ortamının sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir.

Nitekim, yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 488 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 21'i son bir haftada olmak üzere 1475 terörist etkisiz hale getirilmiştir.