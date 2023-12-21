Haberler Gündem Haberleri Türk astronotun uzaya gidiş tarihi değişti
Giriş Tarihi: 21.12.2023 20:15

Türk astronotun uzaya gidiş tarihi değişti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihinin 17 Ocak 2024 olarak değiştiğini duyurdu.

DHA
Türk astronotun uzaya gidiş tarihi değişti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak ilk Tük uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kacır, "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı 'Ax3 Misyonu', olumsuz hava koşulları ve 'SpaceX' planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024'e ertelendi. Heyecanlı yolculuk için biraz daha sabretmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı.

İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihi daha önce 9 Ocak 2024 olarak açıklanmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türk astronotun uzaya gidiş tarihi değişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA