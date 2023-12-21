Türkiye’den Gazze’ye 2 bin 500 ton insani yardım

İsrailzulmü altındaki Filistin halkının yardımına Türkiye koşuyor. Gazze'nin ihtiyaç duyduğu acil insani yardımların ulaştırılması için AFAD eş güdümünde 13 Ekim-12 Aralık tarihleri arasında yaklaşık 2 bin 500 ton insani yardım, 13 hava sevkiyatı ve iki gemiyle El Ariş Limanı'na ulaştırıldı. Milli Savunma Bakanlığı yardımların askeri uçaklarla taşınmasını koordine etti. Kızılay ve Kuveyt Yardım Derneği arasında yapılan işbirliği sonucunda, toplam 1107 ton malzeme taşıyan gemi El Ariş Limanı'na yanaştı. TİKA ise Batı Şeria'da mahsur kalan Gazzeli işçilere yardım ulaştırıyor. İsrail'in bombardımanı sonucu sağlık hizmetinden yoksun kalan Gazze'nin yardımına Türkiye koştu. Kasım ayından bu yana toplam 182 hasta/yaralı, 147 refakatçiyle beraber Gazze'den Türkiye'ye nakledilerek Sağlık Bakanlığı hastanelerinde tedavi altına alındı. Bu sayının daha da artması için girişimler sürüyor. Türkiye 20 kadar sahra hastanesi kurulması üzerinde çalışıyor.