Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan iki kritik görüşme birden!

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün telefonda görüştü. Görüşmede Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan görüşmede, barış anlaşmasının biran önce imzalanmasının önemini vurguladı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği vurgulandı. Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ve BM Güvenlik Konseyi'nde müzakereleri devam eden karar tasarısı konusunda görüş alışverişi yapıldı.