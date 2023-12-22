HÜDA PAR’dan İsrail ‘Gazze’ tepkisi

Cuma namazı sonrası Belediye Meydanı'nda toplanan partililer sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi. Yoğun kar yağışının altında açıklama yapan HÜDA PAR İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan, 77 gündür Gazze'de bir soykırım yaşandığını söyledi.

İsrail'in bir terör örgütü olduğunu ifade eden Mehmet Şirin Çağlayan, "Siyonist terör örgütü İsrail, bir bütün olarak batı dünyasını da arkasına alarak Amerika'sıyla, İngiltere'siyle, Fransa'sıyla, Almanya'sıyla saldırıya geçti. Öyle barbarca bir saldırı ki, 77 gündür gökten ateş yağıyor. 77 gündür çocuklar, kadınlar ve masum insanlar katlediliyor" dedi.