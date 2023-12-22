İyi Parti’de bir istifa daha

İyi Parti'deki istifa furyasına Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da katıldı.ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın en yakınındaki isimlerden olan Arslan'ın istifası ile birlikte İyi Parti'nin milletvekili sayısı 7 ay içinde 44'ten 38'e geriledi.Yazılı açıklamasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Uşak'taki konuşmasına isyan bayrağı açan Arslan, Mansur Yavaş'a ise methiyeler düzdü.14-28 Mayıs seçimleri öncesi, cumhurbaşkanı adaylığı teklifini görmezden geldiği için Akşener tarafından "korkaklıkla" suçlanan Yavaş'ı savunan Arslan, " Sayın Yavaş, bırakın korkak olmayı çatal yüreklidir" diyerek eski genel başkanına rest çekti.