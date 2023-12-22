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Giriş Tarihi: 22.12.2023

İyi Parti’de bir istifa daha

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
İyi Parti’de bir istifa daha
İyi Parti'deki istifa furyasına Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da katıldı.
ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın en yakınındaki isimlerden olan Arslan'ın istifası ile birlikte İyi Parti'nin milletvekili sayısı 7 ay içinde 44'ten 38'e geriledi.
Yazılı açıklamasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Uşak'taki konuşmasına isyan bayrağı açan Arslan, Mansur Yavaş'a ise methiyeler düzdü.
14-28 Mayıs seçimleri öncesi, cumhurbaşkanı adaylığı teklifini görmezden geldiği için Akşener tarafından "korkaklıkla" suçlanan Yavaş'ı savunan Arslan, " Sayın Yavaş, bırakın korkak olmayı çatal yüreklidir" diyerek eski genel başkanına rest çekti.
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İyi Parti’de bir istifa daha
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