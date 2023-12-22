SON DAKİKA | THY’nin İstanbul kalkış ve varışlı 41 seferi iptal oldu

Son dakika haberi... Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal etmek zorunda kaldı.

"41 SEFERİMİZ HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE İPTAL OLMUŞTUR "

THY'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul havalimanı çıkış/varışlı seferlerimiz hakkında 23.12.2023 (Yarın) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur. "