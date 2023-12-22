Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 32 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 304 gözaltı
Giriş Tarihi: 22.12.2023 08:28 Son Güncelleme: 22.12.2023 08:35

Son dakika: 32 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 304 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; 32 İlde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “Kahramanlar-34” operasyonlarında 304 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağının mesajını paylaştı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Son dakika: 32 ilde terör örgütü DEAŞ’a operasyon! 304 gözaltı
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hatay, Gaziantep İzmir, Kayseri, Mardin ve Trabzon başta olmak üzere 32 ilde eş zamanlı olarak "Kahramanlar-34" operasyonlarını düzenlendi. Operasyon kapsamında 304 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

"TERÖRİSTLERİN HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederken, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek.
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Son dakika: 32 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 304 gözaltı
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