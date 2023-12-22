Son dakika: 32 ilde terör örgütü DEAŞ’a operasyon! 304 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hatay, Gaziantep İzmir, Kayseri, Mardin ve Trabzon başta olmak üzere 32 ilde eş zamanlı olarak "Kahramanlar-34" operasyonlarını düzenlendi. Operasyon kapsamında 304 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederken, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek.