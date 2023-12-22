Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | İstanbul merkezli 13 ilde Kafes-23 operasyonu: 5 organize suç örgütü çökertildi
Giriş Tarihi: 22.12.2023 18:00 Son Güncelleme: 22.12.2023 18:24

SON DAKİKA | İstanbul merkezli 13 ilde Kafes-23 operasyonu: 5 organize suç örgütü çökertildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, organize suç örgütüne yönelik 13 ilde gerçekleştirdiği Kafes-23 operasyonunda 93 şüpheliyi gözaltına aldı. Suç örgütünün özellikle yabancı turistlerin zorla paralarını aldıkları ve darp ettiklemeleri sonucunda 93’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 133 kişiyi mağdur ettikleri belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; “Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz." şeklinde açıklamada bulundu.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
SON DAKİKA | İstanbul merkezli 13 ilde Kafes-23 operasyonu: 5 organize suç örgütü çökertildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen Kafes-23 operasyonlarında 93 şüpheli gözaltına alındı.

YÜKSEK HESAP ÖDEMEYE ZORLADILAR

İstanbul İstiklal Caddesi ile Beşiktaş'ta faaliyet gösteren 5 ayrı eğlence mekanında; örgüt üyelerinin yabancı turistlerden adres sorma, fotoğraf çektirme
bahanesiyle tanışarak, turistleri eğlence mekanlarına götürdüğü ve yüksek hesap ödemeye mecbur ettikleri belirledi.

YABANCI TURİSTLERİ DARP ETTİLER

Hesaba itiraz eden mağdurların etrafını sarıp korkuttukları, mağdurların direnç göstermesi halinde onları darp ettikleri belirlendi. Mağdurların üzerlerinin, çantalarının ve diğer kişisel eşyalarının aranarak, zorla paralarının cep telefonlarının ve cüzdanlarının yağmalandığı tespit edildi.

133 KİŞİ MAĞDUR OLDU

Operasyonlar kapsamında elebaşılığını eğlence mekanı sahiplerinin yaptığı 5 ayrı organize suç örgütünün, 93'ü yabancı uyruklu olmak üzere tespit edilen 133 kişiyi mağdur ettikleri belirlendi.

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN PEŞİNDEYİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.

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SON DAKİKA | İstanbul merkezli 13 ilde Kafes-23 operasyonu: 5 organize suç örgütü çökertildi
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