SON DAKİKA | İstanbul merkezli 13 ilde Kafes-23 operasyonu: 5 organize suç örgütü çökertildi

YABANCI TURİSTLERİ DARP ETTİLER

Hesaba itiraz eden mağdurların etrafını sarıp korkuttukları, mağdurların direnç göstermesi halinde onları darp ettikleri belirlendi. Mağdurların üzerlerinin, çantalarının ve diğer kişisel eşyalarının aranarak, zorla paralarının cep telefonlarının ve cüzdanlarının yağmalandığı tespit edildi.

133 KİŞİ MAĞDUR OLDU

Operasyonlar kapsamında elebaşılığını eğlence mekanı sahiplerinin yaptığı 5 ayrı organize suç örgütünün, 93'ü yabancı uyruklu olmak üzere tespit edilen 133 kişiyi mağdur ettikleri belirlendi.

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN PEŞİNDEYİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.