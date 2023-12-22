Yediği yemeğin hesabını aldığı rüşvetle ödetmiş

Adana polisinin Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlediği 58 milyon TL'lik "İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden Başkan Zeydan Karalar'ın başdanışmanı olan Mürüvet Sızlı'nın da olduğu 5 şüpheli tutuklandı.Kendisine estetik yaptıran, reklam ajanslarının kredi kartlarını kullanan, son model cep telefonu aldırtan Sızlı'nın ayrıca misafirlerine en lüks restoranlarda online yemek siparişi vererek ücretlerini ajans sahiplerine ödettiği tespit edildi.Banka hesaplarında 1 milyon TL reklam firmalarından para aktırıldığı tespit edilen suç örgütü lideri Mürüvet Sızlı'nın yaptırdığı estetik operasyonları için 100 bin lira nakit para harcadığı tespit edildi.Reklam firmalarına ait kredi kartlarını kullanan Sızlı'nın ayrıca kullandığı telefonun yeni çıkan üst modelini aldırdığı, ev kirasını da şirket sahiplerine ödettiği belirlendi.Evine gelen misafirlere lüks restoranlardan online olarak yemek sipariş ettiği, ödeme sırasında işbirliği içinde olduğu firma sahiplerini arayarak "Gelen mesaja onay ver" diyerek ücreti ödettiği ortaya çıktı.Gözaltına alınan Başkan Zeydan Karalar'ın başdanışmanı olan Mürüvet Sızlı, şüpheliler Cem Oğulhan, Semih Dizdar, Süleyman Aydoğan ve bir belediye çalışanı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.