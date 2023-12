"Çevre düşmanlarını aday yapmayın"

Deştin Çevre Platformu Gönüllü Avukatı İsmail Hakkı Atal, Menteşe Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'ne şikayet dilekçesi verdi. CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve meclis üyeleri, Bayır köyünde çimento fabrikasına ruhsat verdikleri gerekçesiyle CHP Genel Merkezi'ne ikinci kez daha şikâyet edildi.

3 GÜN KALA RUHSAT VERDİLER

Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararının geçerlilik süresinin bitmesine 3 gün kala CHP'li belediye tarafından ruhsat verildiğini anımsatan İsmail Hakkı Atal, "Bayır köyünde 7751 dönüm ormanlık alanı ve CHP'nin oy deposu 28 köyü yok edecek çimento fabrikasına, 31/12/2014 tarih ve 3754 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararının geçerlilik süresinin bitmesine 3 gün kala 27.12.2021 tarihinde ruhsat veren, CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve CHP'li 19 belediye meclis üyesini, 27.09.2022 tarih ve 6700 evrak kayıt no ile CHP Merkez Yönetim Kuruluna, Yüksek Disiplin Kuruluna sevk kararı alınması talebiyle şikayet etmiş ve tarafımıza da bilgi verilmesini talep etmiştik. Çimento fabrikası gibi ülkenin geleceğini ve halkın yaşam hakkını tehdit eden ekokırım faaliyetlerine ruhsat veren, CHP tüzüğünde yer alan 6 oktan ikisi olan Halkçılık ve Devletçilik ilkelerine aykırı davranarak parti suçu işleyen Menteşe Belediye Başkanı ve Belediye meclis üyeleri hakkında Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde hiçbir işlem yapılmadı ve şikâyet dilekçemiz CHP genel merkezinin raflarında kaldı" ifadelerini kullandı.

HALK DÜŞMANI ADAYLARA GÖREV VERİLMESİN

Atal, "Kurultaydan sonra, yeni seçilen Genel Başkan Özgür Özel yönetimine eski şikayet dilekçemize de atıf yapmak suretiyle şikayet dilekçemizi tekrarladık. 28 Aralık 2023 tarih ve 8045 evrak kayıt no'lu dilekçemizle yeni CHP yönetimine sunduğumuz şikayet dilekçemizin bir an önce işleme alınmasını bekliyoruz. 6 ok ilkesine ve parti tüzüğüne aykırı şekilde halkın yaşam alanını ve doğayı yok edecek sermaye lehine karar alan, ekokırım ve parti disiplin suçu işleyen Menteşe Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyelerinin bir an önce Yüksek Disiplin Kuruluna sevki için MYK tarafından karar alınması ve halk düşmanı adaylara bir daha partide görev verilmemesi gerekmektedir. Yeni CHP yönetiminin turnusol kağıdı 2024 yerel seçimlerindeki adayları olacaktır" dedi.

Muğla Menteşe'nin Bayır Mahallesi ile Yatağan'ın Deştin Mahallesi arasında, kızılçam ormanlarının kalbinde kurulması planlanan çimento fabrikasının ÇED raporu, köylülerin ve çevrecileri açtığı dava sonucunda mahkeme tarafından iptal edilmiş. Bunun üzerine Menteşe Belediyesi, Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları Projesine verdiği ruhsatı iptal edilerek mühürlenmişti.