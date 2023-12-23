CHP'den PKK'nın siyasi uzantısı ile ittifaka yeşil ışık! " "DEM'lenmek iyidir..."

6'lı masanın dağılmasının ardından CHP seçimlerde ittifak için yeni ortaklar alıyor. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da HDP ile ittifak yapan CHP yine aynı yolu izleyecek. Partinin ismini DEM yapan terör örgütü PKK'nın siyasi kanadıyla ittifaka hazırlanan CHP'de ilk sinyal Esenyurt ilçe başkanından geldi.
"DEM'LENMEK İYİDİR" PAYLAŞIMI
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan, Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, 'Kinli ve kirli olmaktansa kula kulluk etmektense DEM'lenmek iyidir' ifadelerini kullandı.