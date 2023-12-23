CHP'den PKK'nın siyasi uzantısı ile ittifaka yeşil ışık! " "DEM'lenmek iyidir..."

İyi Parti ile CHP arasındaki kavgayı işaret eden, ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan Ergin, İstanbul seçimlerinde CHP'nin ittifak ortağını da açıklamış oldu. Öte yandan DEM Parti'nin de ittifak şartı olarak Esenyurt Belediyesi'ni istediği konuşuluyor.

CHP ve DEM’e mahkûm olmak!