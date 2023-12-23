Kuzey Irak’ta 6 Mehmetçik şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını bildirdi. Teröristlerin kaçış istikametlerine düzenlenen hava harekâtlarında ise ilk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Irak'ın Kuzeyi'nde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan 4 kahraman arkadaşımızdan 3'ü de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulunarak, "Bu hadiselerin yaşanmayacağı günlere Türkiye kararlı mücadelesiyle ulaşacaktır" dedi.