Son dakika haberi | Başkan Erdoğan: Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı soruluyor

'ER YA DA GEÇ ANLAYACAKLAR'

Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er ya da geç anlayacaklardır. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.

Allah kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin.