SON DAKİKA | Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: 6 kahraman asker şehit düştü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." açıklamasında bulundu.
13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!
MSB, "Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir." dedi.