AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert tepki: Utanç verici bir durum

Çelik açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

PUSULASI OLMAYAN BİR ZİHNİYET!

Mecliste ortak bildiriye katılmayan CHP yönetimi tepkileri görünce bir bildiri yayınlamak zorunda kalmıştır. CHP yönetiminin bu tutumu kendileri için bir itirafnamedir. Bu, en temel meselelerde bile pusulası olmayan bir zihniyettir. CHP yönetimi, CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın terörle mücadele konusundaki yüksek desteği ve hassasiyeti ile de çatışmaktadır. Kuşkusuz milletimiz bu çirkin siyasi hesapların değerlendirmesini en iyi şekilde yapacaktır.