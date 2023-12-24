Haberler Gündem Haberleri Elazığlı şehit Aslan’ın Komutanına attığı video duygulandırdı
Giriş Tarihi: 24.12.2023 10:50 Son Güncelleme: 24.12.2023 10:52

Elazığlı şehit Aslan’ın Komutanına attığı video duygulandırdı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın, komutanına gönderdiği video duygulandırdı. Şehit Aslan, “Komutanım şehit olursam bu videom sizde kalsın” ifadelerini kullandı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığlı şehit Aslan’ın Komutanına attığı video duygulandırdı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan şehit oldu. Şehidin Güneykent Mahallesi'nde oturan ailesine acı haber yetkililer tarafından verilirken evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Aslan'ın görev sırasında komutanına attığı video ise görenleri duygulandı. Şehit Aslan, "Sözleşmeli Er Aslan, Komutanım şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar" dedi.

Şehit Aslan'ın "Şehit olursam" diyerek komutanına gönderdiği video duygulandırdı

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Elazığlı şehit Aslan’ın Komutanına attığı video duygulandırdı
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