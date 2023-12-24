Elazığlı şehit Aslan’ın Komutanına attığı video duygulandırdı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan şehit oldu. Şehidin Güneykent Mahallesi'nde oturan ailesine acı haber yetkililer tarafından verilirken evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Aslan'ın görev sırasında komutanına attığı video ise görenleri duygulandı. Şehit Aslan, "Sözleşmeli Er Aslan, Komutanım şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar" dedi.

Şehit Aslan'ın "Şehit olursam" diyerek komutanına gönderdiği video duygulandırdı