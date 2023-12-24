CHP’li Belediyeye yolsuzluk operasyonunda flaş gelişme! Genel sekreter ve hukuk müşaviri emniyette “konuşma” talimatı vermiş

"SUSMA HAKKINI KULLAN" TALİMATI

Bu arada 58 milyon TL'lik "İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet" operasyonların detayları da her geçen gün gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Çete lideri olan Sızlı'nın gözaltına alındığı gün Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreteri avukat Türkan Eşli ile yine belediyenin 1. Hukuk Müşaviri avukat Ali Akıncı'nın KOM Şube müdürlüğüne gittiği ve Mürüvet Sızlı'ya "Susma hakkını kullan" talimatını verdiği öğrenildi. Sızlı'nın aldığı talimatla emniyette ifade vermediği ortaya çıktı.