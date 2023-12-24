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Giriş Tarihi: 24.12.2023 17:58

Mardinli Şehit Cebrail Dündar son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar memleketi Mardin'de dua ve tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Mardinli Şehit Cebrail Dündar son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar Şırnak'taki törenin ardından askeri uçakla Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirildi.

Burada da Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar için tören düzenlenin ardından Şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Mardin'in Kızıltepe ilçesi Arıklı Mahallesine bağlı Boyunlu Mezrası Mezarlığı'na götürüldü.

Köy mezarlığına kortej eşliğinde getirilen şehidin tabutu başında askerler nöbet tuttu. Şehidin ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Cebrail Dündar gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene, AK Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, MKYK üyesi Orhan Miroğlu. 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Kızıltepe kaymakamı Abdullah Şahin. İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, kurum amirleri ailesi yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Mardinli Şehit Cebrail Dündar son yolculuğuna uğurlandı
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