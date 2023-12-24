Şehit Semih Yılmaz, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda 6 askerin şehit olduğunu ve bir askerin de yaralandığı açıklamasının ardından saldırıda şehit düşen Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Keçili köyü nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın şahadet haberi baba ocağına ulaştırıldı.

Çorum merkez Ak Kent Mahallesi'nde yaşayan Baba Ramazan Yılmaz ve annesi Meryem Yılmaz'a şahadet haberi askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki törenin ardından şehidin naaşı, ailesinin isteği üzerine uçakla Ankara'ya, ardından karayoluyla Kırıkkale'ye getirildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz Nur camii getirildi. Şehidin anne ve babası, kardeşleri ve yakınları şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, ikindi vakti gözyaşları içinde bir süre omuzlarda taşınarak Kırıkkale Şehitliğinde toprağa verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın bekar olduğu, kız kardeşinin lisede eğitim gördüğü, abisinin ise İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı Özel Kalem Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

Şehidin cenaze törenine, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, Millî Savunma Bakan Yardımcısı Ramazan Can, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan. MHP Milletvekili Halil Öztürk, CHP Milelletvekili Ahmet Önal, askeri erkan, emniyet mensupları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Kırıkkaleli katıldı.