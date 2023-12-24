Sivil toplum örgütleri şehitler ve Filistin için yürüdü

İHH İnsanı Yardım Vakfı öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu terörle mücadele kapsamında başlatılan Pençe Kilit Harekat bölgesinde PKK terör örgütü tarafından 12 Mehmetçiğin şehit edilmesini ve İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamı protesto etmek amacıyla Beyoğlu Fındıklı'dan Fatih Eminönü'ndeki Yeni Cami'nin önüne yürüdü. Grup sık sık, "Şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun Israil, Kahrolsun Amerikan emperyalizmi, Katil İsrail Filistin'den defol" diye slogan attı. Grup yürüyüş boyunca Türk ve Filistin bayrağı taşıdı. Yürüyüş boyunca polis ekipleri önlem aldı. Yürüyüşe katılan binlerce kişi, cadde ve sokakları doldurdu.

"FARKLILIKLARIMIZI ÇATIRŞTIRMAYALIM"

Eminönü Yeni Cami önüne ulaşan grup okunan Kuran-ı Kerim'i dinlerken şehitler ve Gazze'de katledilen 20 bin insan için dua etti. Kuran-ı Kerim tilaveti sonrasında konuşan İmran Hareketi Temsilcisi Şemsettin Özdemir, Pençe Kilit Harekât bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi. Özdemir, "Mısır'dan Kendi halkına karşı olan cesaretinin onda birini İsrail'e karşı yapmasını bekliyoruz. O hudutları aşsın. Ve İsrail'e bunun müdahale etmesinin de savaş sebebi olduğunu haykırmasını istiyoruz. Kendi insanlarına baskı yapanlar maalesef İsrail'e karşı olduğu zaman sessiz kalmaktadırlar. Bu ülkede ve diğer yerlerde farklılıklarımızı çatışma sebebi bir şekilde çok iyi bir üslupla tartışarak devam ettirmemiz lazım gelir. Biz itilaflarımızı kavgaya dönüştürürsek birileri biri çatıştırır. Ondan sonra onları suçlamanın bir anlamı yoktur. Dolayısıyla bu açıdan tüm zamanlarda farklı görüş, düşünce sahibi olan arkadaşlara düşen görev itilafları mümine yakışır bir tarzda en güzel yürütmeli. Sonra başkalarını suçlamayalım" dedi.

"12 YİĞİTMİZE PUSU KURANLARI LANETLİYORUM"

İstikamet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Beydemir, "12 yiğidimize pusu kuranları, o Siyonist çeteleri yandaşlarına ve işbirlikçilerine bütün lanet edicilerin diliyle lanet olsun. 7 Ekim'den bu yana 8 binin üzerinde çocuk, 6 binin üzerinde kadın ve öldürülen masum erkeklerle beraber 20 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Ve şu anda Gazze'de yerle bir edilen enkazların altında kaç tane masum insan var? Bunları da biz bilmiyoruz" diye konuştu.