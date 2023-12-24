Tipioğlu'ndan, CHP ve DEM Partiye "Yazıklar olsun"  paylaşımı

Kuzey Irak'ta, hain PKK terör örgütünün saldırıları sonucu 12 askerimiz şehit oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak bir bildiri hazırlandı. Bu bildiri AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grup başkan vekilleri tarafından imzaladı. Ancak, CHP ve DEM Parti bildiriye imza atmadı. Yaşanan duruma kayıtsız kalamayan AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, CHP ve DEM Parti için "Yazıklar olsun" paylaşımında bulundu.

YAZIKLAR OLSUN

Bu ifadelerin bulunduğu bildiriyi CHP ve DEM Parti'nin imzalamaması sonrasında AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Tipioğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı. "Yazıklar olsun... Teröre ve terör sevicilerine lanet olsun..

Gazi Meclisimizde Aziz Milletimizin ortak acısını paylaşamadınız... Ortak Bildiriye, DEM (HADEP) imza atmadı! CHP ise imzalayamadı! Yazık.."